publié le 06/11/2019 à 11:57

C'est la séquence à ne pas manquer chaque matin dans l'émission phare de Fun Radio. Au côté de l'animateur Bruno Guillon et toute l'équipe de la matinale, Elliot s'empare du micro afin de délivrer le message qu'un auditeur souhaite faire passer à une personne de son choix.



Et ce mercredi 6 novembre 2019, c'est Julien qui a voulu exprimer son amour à sa compagne, Maëlys, avec qui ses relations se sont détériorées au fil du temps. Lassé de ne pas être suffisamment présent pour elle, le jeune homme a révélé ses sentiments à sa belle au travers d'une émouvante chanson signée Eliott.

Et celle-ci a touché en plein coeur la principale intéressée qui n'a pas pu contenir ses larmes. C'est sur l'instrumentale de la musique de Lewis Capaldi, Someone You Loved, que l'animateur du Warm-up de Fun Radio s'est lancé. Sortez les mouchoirs, la vidéo aura de quoi vous faire verser une petite larme.