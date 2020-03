VIDÉO - Bruno dans la radio : On joue au jeu de la patate chaude ! #ConfiFun

publié le 17/03/2020 à 12:39

Une séquence qui vous fera sourire à coup sûr. L'équipe de Bruno dans la radio ne vous lâche pas et ce malgré tout ce qui arrive en ce moment. C'est la raison pour laquelle vous trouverez chaque jour à l'antenne avec nos animatrices et animateurs des jeux tous plus drôles les uns que les autres.

Ce mardi 17 novembre, les membres de la matinale ont offert une séquence très drôle en vidéo-conférence. Le jeu de la patate chaude a ainsi été revu d'une bien belle manière par Bruno et ses équipes.

Le but ? Compléter une phrase à la situation donnée par l'animateur de notre antenne. Dès lors qu'un membre de l'équipe entend son prénom et qu'il hésite, il est éliminé. Qui de Grace, Karina, Christina, Bruno, Mikka, Elliot, Pino, gagnera ? Pour le découvrir, il vous suffit de visionner la vidéo située au-dessus.

