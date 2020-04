VIDÉO - Coronavirus : découvrez notre playlist sport en quarantaine !

publié le 01/04/2020 à 17:20

Lumix, Armin Van Buuren, Meduza, Europa (Martin Solveig et Jax Jones), ou bien encore R3hab, Fun Radio vous a sélectionné les meilleurs sons Dance du moment afin de vous motiver lors de votre séance de sport.

En ces temps de confinement et de pandémie, il est fortement recommandé de maintenir une activité sportive régulière. Que ce soit au travers d'un footing (être seul, à proximité de son domicile sur 1 km maximum et ce pour une durée d'une heure maximum, tout en respectant les gestes barrières), ou bien d'une séance de fitness dans votre salon, il est important pour beaucoup de s'équiper de ses oreillettes et ainsi d'écouter ses morceaux préférés.

La musique jouant un rôle essentiel dans les performances sportives, Fun Radio vous propose de vous surpasser avec les dernières musiques du moment, qui ont su marquer notre antenne.

