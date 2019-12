publié le 18/12/2019 à 08:29

50 titres mixés en quatre minutes. Fun Radio vous dévoile ce mercredi 18 décembre, dans Bruno dans la radio le fabuleux Mashup de notre antenne pour cette année 2019, produit par Adrien Toma, notre DJ résidant. David Guetta, DJ Snake, Kygo ou bien encore Meduza, ils sont tous réunis dans cette vidéo qui compile les meilleurs morceaux de ces douze derniers mois.

Au travers d'une vidéo extrêmement rythmée et travaillée, vous retrouvez les titres We Were Young (Petit Biscuit), I Don't Care (Ed Sheeran featuring Justin Bieber), Rock It (Ofenbach), ou bien encore Turn Me On (Riton featuring Oliver Heldens) qui vous ont fait danser toute cette année 2019.

Pendant près de quatre minutes, Fun Radio vous propose d'écouter la crème des artistes qui ont su marquer notre antenne avec leurs tubes entêtants.

Découvrez la playlist complète du Mashup Fun radio 2019

Calvin Harris - Giant

DJ Snake - Loco Contigo

Ava Max - Sweet But Psycho

David Guetta x Brooks - Better When You're Gone

Sound Of Legend - All That She Wants

Anual AA - China

Petit Biscuit - We Were Young

Armin Van Burren - Turn It Up

Tujamo - Candy On The Dancefloor

Sound Of Legend - Tell Me Why

Jax Jones x Martin Solveig - All Day And Night

Regard - Ride It

Meduza - Lose Control

Tones & I - Dance Monkey

Black Coffee x David Guetta - Drive

Gambi - Popopop

Aya Nakamura - Pookie

Kezah x Freddy - Mirador

Angèle - Flou

Mattn - Children

Ava Max - So I Am

Kygo x Whitney Houston - Higher Love

Avicii - S.O.S

SAINt Jhn - Roses (Imanbek Remix)

Pink - Can We Pretend

Ed Sheeran x Justin Bieber - I Don't Care

Vize - Stars

Cassius - Toop Toop

Mosimann - Mon Amour

Keanu Silva - King Of My Castle

Tiesto x Rita Ora - Ritual

Mabel - Don't Call Me Up

Afrojack, Yves V - We Got That Cool

Meduza - Piece Of Your Heart

Lil Nas X - Old Town Road

David Guetta - Stay

Younotus - Narcotic

Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta - Instagram

Daddy Yankee - Con Calma

Gaullin - Moonlight

Benny Blanco x Selena Gomez - Can't Get Enough

Riton x Oliver Heldens - Turn Me On

Boris Way - Wasted Love

KSHMR x Krewella - No Regrets

Ofenbach - Rock It

Dj Ross - La Vie

Lum!x - Monster

Shawn Mendes x Camilla Cabello - Senorita

Avicii - Heaven

Sam Smith - Dancing With A Stranger