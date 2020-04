publié le 28/04/2020 à 15:06

Confinés chacun de leur côté, les deux frères nous dévoilent, lors d'un entretien, comment ils occupent leur temps libre. Et visiblement Wouter et Sjoerd Janssen ne s'ennuient pas malgré les récents événements.

"Le confinement influence ma créativité. Cela m'oblige à me divertir au mieux, et donc à écouter beaucoup de musique, regarder des documentaires et en être inspiré.(...) Mon frère et moi avons beaucoup de temps pour revenir encore plus forts et de tester de nouvelles idées", nous a confié le duo, actif depuis 2001.

L'un étant à Los Angeles et l'autre aux Pays-Bas, les deux frères ne peuvent pas travailler de manière directe comme ils le font habituellement dans leur studio d'enregistrement commun, mais arrivent malgré tout à essayer de finir des morceaux. Rester actif malgré cette triste période, voilà le mot d'ordre de Showtek.