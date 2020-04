VIDÉO - Major Lazer dévoile un clip original pour le titre "Lay Your Head On Me"

Major Lazer feat. Marcus Mumford - Lay Your Head On Me (Official Music Video) #StayHome #WithMe

publié le 22/04/2020 à 16:18

Un clip original qui vous donnera le sourire. Major Lazer vient de mettre en ligne son nouveau clip vidéo du morceau Lay Your Head On Me en collaboration avec le chanteur Marcus Mumford. Une sublime chanson qui saura vous remonter le moral et apaiser vos quelques tourments en ces temps de confinement.

Créateurs, artistes et anonymes ont été sollicités pour la réalisation de ce clip avec comme seule consigne d'être soit-même. Au total, c'est plus de deux cents vidéos qui ont été retenues sur les plus de mille reçues venant toutes d'une trentaine de pays différents (Inde, Japon, États-Unis, Australie, Mexique, etc...).

Une très grande majorité des artistes présents dans la vidéo ont reversé leur cachet à des associations caritatives. Dans le clip, toutes et tous enchaînent une seule et même chorégraphie, symbole d'une idée : l'amour et le partage.