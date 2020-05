Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

publié le 25/05/2020 à 13:27

Un morceau qui a de quoi faire patienter les fans en attendant la sortie imminente, vendredi 29 mai, de son sixième album. Rain On Me, la nouvelle collaboration artistique de Lady Gaga avec Ariana Grande a été dévoilée vendredi 22 mai. Celle-ci est accompagnée d'un magnifique clip vidéo aux accents cyberpunks, qui colle parfaitement à l'image de la star de la pop américaine.

Tenue rose argentée, ailes de papillon, et autres chaînes en cuir, l'univers de Lady Gaga est parfaitement identifiable, et s'inscrit dans la droite lignée de Stupid Love. Les deux chanteuses donnent de la voix et assurent une chorégraphie millimétrée avec les danseurs et danseuses situé.e.s autour d'elles.

Une chanson entêtante, dont le clip vidéo cumule actuellement plus de 40 millions de vues sur YouTube, un véritable record pour l'interprète de Poker Face. Chromatica, initialement prévu pour le mois d'avril, sortira vendredi prochain, et à cette occasion Fun Radio vous proposera un week-end spécial.