publié le 26/08/2020 à 10:37

Il nous avait manqué. DJ Snake, figure incontournable de la scène électro, nous a accordé un entretien exclusif sur l'antenne de Fun Radio. L'artiste de 34 ans, qui sort son concert - du 22 février à La Défense Arena - dans les salles de cinéma, a dévoilé quelques anecdotes sur ses récents derniers mois, passés aux côtés de ses proches durant la période de coronavirus.

La star des platines a forcément eu un été différent des autres avec cette épidémie mondiale de Covid-19. Les clubs et salles de concerts étant fermés, William en a profité pour se concentrer sur sa musique et ses proches, une chose dont il s'était privé depuis bien longtemps.

"J'ai kiffé mon été, je ne vais pas me plaindre. J'avais le temps. C'est un truc que je n'avais plus depuis presque sept ans. Je n'avais pas fait de break (...). C'était une situation assez bizarre (...). Au tout début du confinement j'ai enchaîné grave (les morceaux de musique), et après je me suis relâché", a confié le compositeur de Let Me Love You au micro de Fun Radio.

Pas de tournée de prévue pour le moment

C'est la grande question qui revient souvent : à quand une nouvelle tournée pour DJ Snake ? "On attend sagement que tout s'arrange. Mon cas ce n'est vraiment pas une priorité. Je ne suis vraiment pas à plaindre. Il y a des gens qui sont dans des situations très très compliquées en ce moment. Financièrement ou même sanitairement, etc... Donc franchement, de penser à ma petite personne et à mes tournées en ce moment, c'est vraiment le cadet de mes soucis (...). On ira faire la fête quand ce sera safe (sécurisé)".

À défaut de voir un concert de DJ Snake sur scène, il vous est possible d'en voir un au cinéma. Ce jeudi 27 août sort le film de son concert, déjà iconique, à Paris La Défense Arena.

