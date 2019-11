VIDÉO - "Wake Me Up", "I Could Be The One"... Les 10 morceaux marquants d'Avicii

publié le 20/11/2019 à 12:16

Ses tubes ont fait frissonner des millions de fans à travers le monde. À l'occasion de notre opération spéciale #DoubleAvicii, Fun Radio vous dévoile une vidéo compilation des meilleurs titres du défunt DJ.

Wake Me Up, Levels, I Could Be The One, ou bien encore Addicted To You, l'artiste aux multiples récompenses internationales (American Music Awards - 2013, Billboard Music Awards - 2014, etc...) à fait danser des milliers d'auditeurs de Fun Radio.

Si vous souhaitez remporter vos places pour son concert hommage qui aura lieu à Stockholm le 5 décembre prochain, il vous suffit d'écouter notre antenne. Dès lors où vous entendrez deux titres à la suite du DJ il vous faudra appeler le 32.28 (0,50€/min + prix d'un appel).

Un tirage au sort sera effectué et les gagnant(e)s seront contacté.es par les équipes de Fun Radio. Bonne chance à tous !