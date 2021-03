publié le 10/03/2021 à 19:01

Il fait partie des artistes électro les plus populaires dans le monde. Timmy Trumpet, DJ australien qui a la particularité d'utiliser une trompette dans presque toutes ses musiques, s'est confié à Fun Radio lors du Before spécial World DJ Day, présenté par Alex Wat.



Celui qui avait été récompensé d'un Fun Radio DJ Awards (meilleure performance live) en 2019 à Amsterdam a évoqué ses ambitions et influences musicales pour la création de son tout premier album, Mad World. Le confinement a-t-il été bénéfique pour sa créativité ?

"J'ai enfin eu le temps de créer mon tout premier album. J'ai toujours voulu en faire un et ça m'a pris énormément de temps. En fait, il fallait que je fasse que ça. Et comme ma tournée s'est arrêtée, j'ai pu me concentrer vraiment dessus et ainsi terminer tous les sons sur lesquels je travaillais (...). J'ai essayé d'y mettre tous les styles musicaux", a dévoilé l'artiste de 38 ans au micro de Fun Radio.

Pour rappel, le tout premier album de Timmy Trumpet, baptisé Mad World est sorti le 4 décembre dernier.

