Vivez en live vidéo Fun Radio Ibiza Experience 2019

Toute la journée du 19 avril 2018 Fun Radio passe en mode #FunRadioIbizaExperience. Pour l'occasion Fun Radio est en direct vidéo depuis l'AccorHotels Arena à partir de 16h et sur ses réseaux sociaux.



Le coup d'envoi de la soirée sera donné à partir de 20h. Les spectateurs de l'AccorHotels Arena auront le privilège de voir un show unique et haut en couleurs avec les plus grands DJ qui joueront leurs sets et mixeront les plus gros tubes Dance/Electro du moment : KSHMR, Afrojack, Sunnery James, Ryan Marciano, Timmy Trumpet, W&W et Jonas Blue. Une soirée 100% IBIZA à ne louper sous aucun prétexte pour les fans d'électro, et les autres.



Pour cette édition 2019, un line-up international :

KSHMR

C’est en 2014 que KSHMR commence à faire de la musique àlectro et sort son premier titre "Megalodon" sous le label Spinnin Records. Il collabore les annàes suivantes avec Tiësto / R3had / Hardwell ce qui le propulse aujourd’hui à la 18e place du TOP 100 des DJ



SUNNERY JAMES - RYAN MARCIANO

DJs résidents mensuels Fun Radio & club Hï à Ibiza, et seront présents à Tomorrowland Winter. C’est sous le label Armin van Buuren qu’ils sont devenus incontournables sur la scène Tropical House.



AFROJACK

DJ producteur ayant travaillé avec les plus grands noms dance/électro.

Propulsé par David Guetta avec ses nombreuses collaborations, il se place aujourd’hui au 8e rang du TOP 100 DJ MAG.



W&W

DJs néerlandais connus pour dépasser les limites de la trance/house/dance et pour leur collaboration avec Dimitri Vegas & Like Mike qui les positionnent aujourd’hui à la 14e place du top 100 DJ Mag.



JONAS BLUE

Plus grand DJ anglais connu pour ses titres à succès "Perfect Strangers", "Mama", "Rise", qui le propulsent numéro 1 en Allemagne, Suède, Australie, Nouvelle-Zélande et certifié platine en Italie.



TIMMY TRUMPET

DJ/musicien australien révélé par ses titres électro, accompagne´ de sa trompette. C’est avec son titre "Trrrumpet" et son instrument qu’il s’impose au sommet des charts.



Un événement produit par Fun Radio, M6 Interactions et HÏ IBIZA - club n°1 au monde !