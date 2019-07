Vivez Tomorrowland 2019 avec Fun Radio

publié le 17/07/2019 à 18:00



C'est le plus grand festival de musique électronique au monde, réunissant les plus grands DJs internationaux et près de 200 000 festivaliers chaque week end. Comme chaque année les équipes de Fun Radio sont sur place à Tomorrowland pour vous faire voyager dans cet univers unique et vous faire vivre l'évènement au plus près tout le week end.



Fun Radio à Tomorrowland

Vendredi à partir de 19h

Les mix de Don Diablo, Steve Aoki, Lucas & Steve, Sunnery James & Ryan Marciano.

Samedi à partir de 18h

Les mix de Jonas Blue, W&W, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Tchami x Malaa.



Dimanche à partir de 18h

Les mix de KSHMR, Henri PFR, Timmy Trumpet, Kungs, Afrojack.

JB et Adrien Toma seront également sur place pour interviewer DJ Snake, Jax Jones, Armin Van Buuren, Tiesto, Martin Solveig, Jonas Blue, Henri PFR, MATTN, Olivers Heldens, Nicky Romero, Lucas & Steve.

> Tomorrowland Belgium 2019 | The Book of Wisdom - Trailer