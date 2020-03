World DJ Day : Fun Radio propose un mix marathon !

publié le 06/03/2020 à 13:15

Une journée spéciale pour Fun Radio. Notre antenne célèbre la journée mondiale des DJs ce lundi 09 mars. Chaque émission accueillera un artiste autour de la table pour un mix exceptionnel.

Ainsi, l'équipe de Bruno dans la radio recevra Bob Sinclar dans la matinale. Ce pilier de la French Touch mixera ses plus grands tubes dans les studios de Neuilly-sur-Seine, mais nous parlera également du podcast événement que lui a consacré Fun Radio.

Le DJ Hugel rejoindra quant à lui l'équipe du Vacher Time, l'artiste Barbara Butch celle de Lovin'Fun et nos DJs animateurs Mico C, Matt et Alex Wat vous offrirons une émission digitale à suivre sur notre page Facebook avec comme invités Jean Phill et Jean Quille.

Enfin, notre DJ résidant Adrien Toma vous proposera une émission exceptionnelle en Facebook Live. L'animateur du DJ Talk conviera plusieurs DJs producteurs afin de créer un morceau en direct.