Ancenis (44) : Gagnez vos dossards pour l'Halloween Run

publié le 24/10/2017

Osez prendre part à la course la plus dangereuse et la plus terrifiante de votre vie... Une course 100% nocturne et 200% frissons garantis avec 7 zones de l'horreur sur 5km !!



Sans chrono ni classement ! L'important c'est juste de franchir la ligne d'arrivée en vie...

Au programme

10h00 = Ouverture du Village de l'Horreur et remise des dossards

16h00 = Départ du 1KM allure libre : Halloween Kids

17h00 = Warm Up en musique

18h00 = Départ du 5KM allure libre : Halloween Run

20h00 = Début du Bal de l'Horreur

>> Le parcours prendra son départ à la tombée de la nuit pour une aventure entièrement en forêt... Traversez la Forêt des Clowns, arpentez la Clairière aux Sorcières, courez à travers le Chemin Fantôme, échappez au Passage-Sans-Fin et sprintez dans le Cimetière des Zombies... Telles seront vos missions si vous voulez survivre ! Beaucoup prendront le départ, peu arriveront...



Parcours de la course



+ Les conseils pour avoir plus de chance de s'en sortir :

- Être âgé de plus de 16ans

- Se munir d'une lampe frontale

- Être déguisé

- Respecter les lieux





Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides

à appeler le 02 40 08 06 06 et gagnez vos dossards pour l'Halloween Run + vos entrées VIP pour la soirée Bal de l'horreur



Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Atlantique)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm