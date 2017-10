Nantes : Gagnez votre PS4 + votre Séjour pour la Paris Games Week

publié le 16/10/2017 à 15:24



A l'occasion de la "Paris Games Week" du 1er au 5 novembre Portes de Versailles,

Fun Radio Atlantique vous invite au rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France !

> JEROME A LA PARIS GAMES WEEK

Comment Jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides

à appeler le 02 40 08 06 06 et gagnez votre aller/retour à Paris pour deux avec hébergement et entrées au salon + votre PS4



Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Atlantique)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm