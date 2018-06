Gagnez vos places pour le Festival de Poupet

publié le 11/06/2018 à 10:30

Fun Radio Atlantique vous offre vos places pour Le Festival de POUPET du 9 au 27 juillet à l'affiche de cette édition qui s'annonce une nouvelle fois exceptionnelle, Orelsan artiste incontournable du paysage français, mais aussi Petit Biscuit dont les concerts sont de véritables promesses. Le festival vendéen accueillera également le duo de DJ français Ofenbach à noter aussi la présence de Dadju et plein d’autres artistes





Poupet déraille de retour

Le 27 juillet après une année d'absence "Poupet déraille" est de retour en version XXL, une soirée complètement décalée avec pas moins de 22 groupes et artistes qui vont se succéder sur scène. Une programmation folle et inédite qui rassemblera des artistes internationaux Lou Bega et Corona , des artistes de la scène RAP des années 90 Tragédie et Neg'Marrons, des groupes de la « génération – boys-band » Worlds Apart, New L5, les interprètes des chorégraphies les plus connues de France Pedro Castano et sa « Macarena« , Yannick avec "Cette soirée là" , Wazoo qui tournera "La manivelle", les chanteurs les plus célèbres de notre enfance Bernard Minet, Chantal Goya, mais CHARLY & LULU les animateurs vedettes du Hit Machine, MC Circulaire le rappeur vendéen, ou encore, la série des faiseurs de tubes Richard Gotainer, Larusso, Partenaire Particulier ou entre autres Zouk Machine…une collection d’artistes qui sera animée et présentée par DJ FANOU



Toutes les infos sur Le festival de Poupet



La 32ème édition du festival ouvrira ses portes le 9 juillet et se terminera le 27 juillet.

Comment gagner vos place ?



Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !Dès que vous repérez le signal du Smash Fun, appelez le 02 40 08 06 06 et gagnez vos pass pour le Festival de Poupet !



Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Atlantique)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm