La baule : Gagnez votre balade en Jet ski avec Fun Radio

publié le 05/06/2017 à 11:21

Fun Radio Atlantique et Atlantic Jet Évasion vous offrent votre tour des îles de La Baule cet été.

Un plan d'eau idéal pour s'initier ou piloter au plus haut niveau, et pour découvrir l'île des Évens, Baguenaud, la Pierre Percée, le Grand Charpentier, dans une zone du réseau écologique européen Natura 2000.



Plan du parcours Jet Ski

Gagnez votre navigation d’une heure pour 2 personnes comprenant :

- le « Tour des Iles de la Baule et de la côte sauvage ».

- le débriefing,

- le prêt de l’équipement,

- le carburant,

- l’assurance,

- l’encadrement à distance par un moniteur



Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique,

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN, soyez les premiers à appeler Fun Radio Atlantique

au 02.40.08.06.06



Comment écouter Fun Radio Atlantique ?

Choissisez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fmSt Nazaire : 103.6 fm