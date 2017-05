Nantes : Gagnez vos places pour Wonderwoman

publié le 28/05/2017 à 12:11

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible.

Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace.

En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.





> Wonder Woman - Bande Annonce Officielle Comic-Con (VF) - Gal Gadot

Gagnez vos places pour la séance de votre choix au Cinéville de St Sebastien

Résultat du jeu Vendredi 02 Juin !

