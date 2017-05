Nantes : Gagnez vos places pour la nuit de l'erdre

publié le 28/05/2017 à 12:59

C'est l'un des festivals les plus attendus de la région, la Nuit de l'Erdre revient les 30 Juin et 1er juillet au parc du Port-Mulon à Nort sur Erdre et FunRadio Nantes vous y invite, pour jouer, rendez-vous en bas de page

Ouverture du Festival

Le Vendredi 30 Juin sera l'occasion de voir les Ex-Téléphone : les Insus !

Un Autre Monde, New-York avec Toi, La Bombe Humaine… Autant de tubes qui rythment le quotidien de milliers de personnes depuis le milieu des années 1970. Le groupe affiche une renommée immense, avec plus de 6 millions de disques vendus et de nombreuses dates en dehors de l’Hexagone. Le groupe est prêt à reprendre leurs plus grands tubes lors de concerts enflammés.

À découvrir aussi, AllttA (20syl & Mr.J. Medeiros), Colours In The Street, Datcha Mandala, El Royce, Creeping Devil cactus, tout comme les rockeurs français de Last Train.

Très attendus !

Loin des clichés traditionnels du rap, Bigflo & Oli rassemblent un public intergénérationnel autour de morceaux véhiculant à la fois messages de tolérance et quotidien de la vie d’ado. Bêtes de scène, leur succès est tel qu’ils sont aujourd’hui les plus jeunes rappeurs français à être devenu disque d’or.



> Bigflo & Oli - Pour un pote ft. Jean Dujardin

JOUR 2 : INCROYABLE

Samedi 1er Juillet, on enchaine fort avec The Prodigy !

Pionniers du courant électro « big beat » aux côtés de pointures telles que The Chemical Brothers ou Fatboy Slim. Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, les anglais ne sont autres que les plus gros vendeurs de disques de l’histoire de la dance music. Récemment élus « Meilleur tête d’affiche de l’année » aux European Festival Awards de 2015. Vos mieux ne pas les rater !



Très attendu aussi Two Door Cinema Club, Broken Back, Little Big et les Dj FunRadio Ofenbach.

Les petits pépites, surprises du festival ? Emane et Rodrigro y Gabriela ! À suivre de très près !





La Star Du Festival : Julian Perretta

Après avoir commencé comme résident dans un bar londonien en 2005, aux côtés de jeunes artistes se faisant appeler Adèle ou Ed Sheeran, la carrière de Julian Perretta s’accélère en 2008 lorsqu’il rencontre le producteur Mark Ronson, avec lequel il réalise des premières parties d’Amy Winehouse.



Deux ans plus tard, la consécration arrive avec son premier album « Stitch Me Up » , puis son second opus aux sonorités plus électro, inspiré de ses voyages et de ses rencontres. Sur Fun radio ? On adore !



> Julian Perretta en interview dans le Before Party Fun

Toutes les infos du Festival sont à retrouver sur www.lanuitdelerdre.fr



Jouez avec Fun Radio Atlantique et Gagnez vos places !

Tirage au sort Vendredi 02 Juin !

Bonne chance Morgan FunRadio Partager la citation