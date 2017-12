Nantes (44) : Gagnez un appareil photo Fuji Instax

publié le 17/12/2017 à 23:49

Fun Radio Atlantique et Camara Nantes vous offre Votre appareil photo Fuji Instax ...

À l'identique d'un Polaroid vous pourrez utiliser cet appareil photo pendant vos plus belles soirées et les récupérer instantanément ! Parfait pour Noel ... Non ?

FUJI INSTAX 9

Deux manières de participer :

Liker la Page Camara Nantes et Fun Radio Atlantique sur facebook et remplissez le formulaire ci-dessous

Tirage au sort Vendredi 22 Décembre !

Bonne chance ;) Morgan Fun Radio Partager la citation





Comment jouer avec la radio ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides

à appeler le 02 40 08 06 06 et gagnez votre appareil photo Fuji Instax avec Camara Nantes !

Comment écouter Fun Radio ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Nantes)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm

LA PAGE FACEBOOK CAMARA NANTES 2017