St-Sébastien (44) : Gagnez vos places pour la nuit de la glisse

publié le 27/11/2017 à 13:22

Dernier opus d'une Trilogie, l’apogée d'une épopée où l’amitié et le partage atteignent leur paroxysme. Nuit de la Glisse nous propulse dans une nouvelle ère, vers de nouvelles disciplines et décrit la transmission de valeurs entre deux générations de riders, ultime hommage aux athlètes qui ont marqués leurs sports par leurs exploits.

90 minutes d’émotions, de sensations profondes et fortes.





Thierry Donard, son réalisateur, parvient à nous faire rentrer dans l’intimité de ces personnages hors normes grâce aux placements de ses cameras. Un film tourné pour le grand écran en 4K Cinémascope, pour vivre pleinement l’expérience au cinéma, une immersion dans l’univers des sports de glisse. Un film de 90 minutes où la technologie va nous servir pour retranscrire sur les plus beaux écrans de cinéma du monde les émotions exceptionnelles vécues lors du tournage.

La nuit de la Glisse Crédit : Allocine