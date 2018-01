Nantes : Gagnez 1 an de Cinéma avec Fun Radio

1 an de cinéma avec Fun Radio

publié le 12/01/2018 à 22:12

Amis cinéphiles !

Votre rêve se réalise. Cette semaine Morgan vous offre une carte annuelle pour 2 personnes au Cinéville de St-Sébastien-sur-Loire !

La carte sera au nom et au prénom du gagnant et ainsi à chaque séance il pourra venir avec la personne de son choix.

Comment jouer ?

Écoutez Morgan entre 12h et 16h sur Fun Radio Atlantique !

Dès que vous entendez le signal du smashfun

Soyez les premiers à appeler le 02 40 08 06 06

et gagnez 1 an de cinéma pour le cinéville de St-Sébastien-sur-Loire !

Comment écouter ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Atlantique)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm