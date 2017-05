Nantes : Gagnez votre Mini Drone avec caméra

publié le 22/05/2017 à 11:12

FUN RADIO ATLANTIQUE et REFLET DU MONDE vous offrent votre drone compact avec caméra embarquée ! simple d'utilisation, piloté depuis votre smartphone.

Comment jouer ?

Ecoutez Morgan entre Midi et 16h sur Fun radio Atlantique, dès que vous entendez le signal du SMASH FUN soyez les premiers à appeler le 02 40 08 06 06 et gagnez votre drone avec REFLET DU MONDE et FUN RADIO



Comment écouter Fun Radio Atlantique ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Nantes)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm