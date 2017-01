Nantes : Walshy Fire from Major Lazer au Loft

Morgan vous offre vos pass VIP Fun Radio pour le Showcase de Walshy Fire from Major Lazer au Loft Vendredi 03 Février

> Major Lazer vers un featuring Black M (EXCLU FUN RADIO)

par Morgan Lavergne publié le 30/01/2017 à 17:10

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Fun Radio Atlantique et le Loft vous présente Walshy Fire From Major Lazer

Le membre des Major lazer revient à Nantes avec ses derniers tubes Cold Water et Light it up

Prêt pour passer une soirée de folie ?

Gagnez vos 2 pass VIP pour la soirée Walshy Fire From Major Lazer au Loft à Nantes

(1 Entrée Gratuite sans faire la queue + 1 boisson gratuite + 1 pass pour la dédicace et photo)



TIRAGE AU SORT VENDREDI 03 FEVRIER

Comment écouter Fun Radio Atlantique ?

Sur l'application Fun Radio (activer géolocalisation)

Sur funradio.fr (activer géolocalisation + désactiver Adblock + cliquer sur Fun Radio Nantes)

Sur un poste de radio vous choisissez la fréquence la plus proche de chez vous :

Nantes : 103.4 fm | St Nazaire : 103.6 fm