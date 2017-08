Vendée (85) : Ofenbach, Kungs au festival Face & Si

publié le 28/08/2017 à 10:48

Cette semaine, écoutez Fun Radio Atlantique entre 12h et 16h avec Morgan dès que vous entendez le signal du smashfun, soyez les premiers à appeler Fun Radio au 02 40 08 06 06 et tentez de gagner vos places pour la nouvelle édition du festival vendéen.

L'affiche 2017 de Face & Si

Ofenbach et Kungs sont à l’affiche de Face et Si version 2017. Le festival vendéen revient les 8, 9 et 10 septembre pour une 20e édition avec une riche programmation qui invite le public à prolonger les vacances d’été dans le Parc de Baupuy à Mouilleron-le-Captif.

> Kungs - You Remain ft. RITUAL