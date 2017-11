publié le 17/11/2017 à 15:24

Après avoir lancé un sac en collaboration avec la marque The Kooples, Emily Ratajkowski se lance et crée sa propre marque. Baptisée In Amorata, elle propose une ligne de maillots de bain, à son image, très sexy. Une collection éclectique et hautement désirable composée de pièces échancrées aux formes originales, imprimées ou unies.



Qui de mieux pour incarner cette gamme qu'Emily Rajakowski elle-même ? La belle a été immortalisée par Olivia Malone, une photographe américaine. Une série de photos mettant en avant ses différents modèles et exhibant sa plastique de rêve. Top less, assise, accroupie, allongée... La mannequin a donné de sa personne pour rendre ces maillots de bain attirants. Pari réussi.

@inamorataswim IS LIVE! Check it out in my bio. Images by @oliviamalone ¿swim by me! Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 16 Nov. 2017 à 8h58 PST

Meow ¿Swim by me @inamorataswim shop the link in bio Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 16 Nov. 2017 à 10h18 PST

Meow ¿ Swim by me @inamorataswim link in bio Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 16 Nov. 2017 à 10h19 PST