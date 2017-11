publié le 07/11/2017 à 17:53

Ce 12 novembre Rita Ora présentera les MTW EMA à Londres, ville dans laquelle elle a grandi. Outre cet événement l'artiste a de nombreuses actualités. Après Your Song, elle vient de dévoiler Everywhere et préparerait un second album après Ora.



Maîtresse de cérémonie, chanteuse et aussi égérie. En plus d'être l'ambassadrice de la marque de cosmétiques Rimmel London, Rita Ora vient de dévoiler sa collaboration avec une marque de lingerie : Tezenis. Des sous-vêtements ultra sexy tout en transparence et strass.

L'artiste aux multiples talents partage son quotidien sur son compte Instagram. Cet été on vous partageait déjà toutes ses photos à la plage, révélant sa plastique de rêve. Depuis elle a continué d'alimenter sa page en dévoilant l'ensemble de ses projets et sorties pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

When I hear #Anywhere lol link in my bio!! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 24 Oct. 2017 à 7h06 PDT

Coming tomorrow! So excited!! #ritaoraxtezenis @tezenisofficial Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 28 Oct. 2017 à 13h19 PDT

My brand new single #anywhere is OUT NOW from the link in my bio. Can’t wait to see you all on my tour next year!!! ¿¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 5 Nov. 2017 à 13h03 PST

Everyone ready for the British Invasion on @spikelsb ¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 1 Oct. 2017 à 17h07 PDT

On set with my @rimmellondonuk family! #living4this #campaign Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 28 Sept. 2017 à 7h11 PDT

Last night ¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 19 Sept. 2017 à 13h11 PDT

Face you make when you're in your heaven fire place,countryside, cabin and someone ruins your photo ¿¿¿¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 22 Sept. 2017 à 9h14 PDT

Out-take with @voguemagazine @voguebeauty check it out now ¿¿¿ Une publication partagée par Rita Ora (@ritaora) le 5 Sept. 2017 à 13h20 PDT