publié le 14/11/2017 à 15:05

Ces derniers jours Selena Gomez a beaucoup fait parler d'elle. Le 25 octobre on découvrait son nouveau titre Wolves avec Marshmello. Une collaboration des plus réussies après deux titres solo tout aussi prometteur : Fetish et Bad Liar.



Plus récemment encore, ses histoires d'amour ont remué la planète people. Après son histoire tumultueuse avec Justin Bieber, Selena Gomez avait trouvé un équilibre dans les bras de The Weeknd. Les deux semblaient vivre le parfait amour, jusqu'à ce que la belle ait été vu avec Justin Bieber. Ils se sont retrouvés quelques années après et passionnent toujours autant.

Elle n'étale plus autant qu'avant sa vie privée sur son compte Instagram, mais continue de relayer son actualité. Ses clips, ses shootings, ses shows... Selena Gomez s'exprime régulièrement via ce réseaux social. Retrouvez ci-dessous les clichés les plus hot qu'elle ait posté.

1. Dans son clip "Fetish"

Fetish. Thursday. Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 11 Juil. 2017 à 12h52 PDT

2. En backstage

¿¿ Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 6 Juin 2017 à 23h12 PDT

3. Sa tenue pour une soirée en amoureux

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 5 Juin 2017 à 17h34 PDT

4. Sa tenue au Met Gala 2017

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 1 Mai 2017 à 20h28 PDT

5. Son shooting pour Vogue

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 17 Mars 2017 à 10h21 PDT

6. Selena Gomez en sous-vêtements

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 22 Juin 2016 à 11h56 PDT

7. Sur scène lors de sa tournée "Revival Tour"

¿ @revivaltour Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 4 Juin 2016 à 20h49 PDT

8. Son shooting pour GQ

@gq this month -thank you for the rad article Zach Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 17 Avril 2016 à 13h51 PDT