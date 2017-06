publié le 07/06/2017 à 16:22

Emily Ratajkowski fête ses 26 ans ce 7 juin 2017. Jeune et pourtant déjà très célèbre, la jeune femme multiplie ses activités. Après s'être fait repérer dans le clip Blurred Lines de Robin Thicke elle a travaillé avec de nombreuses marques de luxe et posé pour de multiples couvertures de magazine. Elle a aussi joué dans plusieurs films, et notamment en 2014 dans Gone Girl ou elle jouait la maîtresse du personnage interprété par Ben Affleck.



Après avoir monté les marches du Festival de Cannes, la jeune femme est partie se reposer en Italie. Elle a posté une vidéo à la station thermale Bagni San Filippo où une de ses amies lui étale de la boue sur les fesses, ce qui n'a pas manqué d'affoler la toile. Emily Ratajkowski n'a pas fini de faire parler d'elle, la it-girl a encore beaucoup de choses à partager avec ses abonnés.

Under the Tuscan sun ¿¿ Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 4 Juin 2017 à 8h01 PDT

¿¿ Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 4 Juin 2017 à 7h26 PDT