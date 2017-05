publié le 24/05/2017 à 16:06

Elle est âgée de 20 ans et est la fille de parents connus. Son père est un réalisateur américain et sa mère une styliste brésilienne. Cette jeune fille élue la plus sexy de la planète par le magazine Maxim se nomme : Hailey Baldwin. Mannequin, elle a fait plusieurs couvertures de grands magazines comme Teen Vogue ou encore Marie Claire. Elle a travaillé avec de nombreuses marques de luxe comme Sonia Rykiel ou Tommy Hilfiger et on la retrouve toutes les saisons sur les podiums.



Hailey Baldwin est aussi l'amie de Kendall Jenner, Emily Ratajkowski ou encore Bella Hadid, un groupe de mannequin et it-girl suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Le magazine Maxim a fait un classement des 100 femmes les plus sexy de la planète et la jeune femme a été nommée numéro 1. Un beau titre qui lui a valu de faire la couverture du prochain numéro. Sur cette photo on la retrouve dans une tenue très sexy, en body en résille avec de très hautes cuissardes.

La couverture du prochain numéro de Maxim.

number 1. ¿my @maximmag hot 100 cover shot by @gilles_bensimon thank you Maxim! If only people knew how clumsy and quirky I really am lol ¿¿ Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybaldwin) le 23 Mai 2017 à 7h49 PDT

Hailey Baldwin à Cannes.

hey Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybaldwin) le 17 Mai 2017 à 11h00 PDT