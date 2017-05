publié le 09/05/2017 à 15:32

La mannequin suivie par près de 13 millions de personnes sur Instagram a pour habitude de poster des photos très sexy. Plus rarement, comme ce 8 mai 2017, elle se dévoile encore davantage en posant nue. Ou presque.



On la découvre avec une nouvelle coupe de cheveux et une étrange légende vient s'ajouter à ce cliché : "Quelque chose de spécial aujourd'hui." Emily Ratajkowski parle-t-elle ici d'un nouveau projet ? D'un jour spécial ? Elle n'en a pas dit plus pour le moment. On remarque une dame en arrière plan, qui a réussi un super photobomb.

Âgée de seulement 25 ans elle continue d'attirer de plus en plus de followers. Emily Ratajkowski s'affiche dans les plus beaux endroits du monde et aux événements les plus prisés comme le Met Gala, les grands défilés ou encore Coachella. Un physique de rêve qu'elle met en scène aux quatre coins du monde mais pas seulement. La jeune femme se dit engagée en faveur des droits des femmes.

Something special today