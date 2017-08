Rita Ora - Your Song (Official Lyric Video)

Rita Ora a profité de quelques jours de vacances dans un cadre idyllique. La jeune chanteuse a choisi la Jamaïque comme destination. Elle a partagé ses photos de vacances sur les réseaux sociaux, pour le plus grand grand bonheur de ses abonnés. Plus que les magnifiques paysages, sa plastique de rêve a marqué les internautes. Bikini rouge, argenté ou multicolore tout lui va à merveille.



Côté actualité Rita Ora a présenté en mai son dernier titre Your Song co-écrit avec Ed Sheeran, extrait de son futur album. Après avoir fait ses preuves dans le monde de la musique, Rita Ora s'est essayé au cinéma. Elle a notamment joué dans 50 nuances de Grey et dans 50 nuances plus sombres dans le rôle de Mia Grey, la petite sœur adoptive du personnage principale. En plus d'être une femme fatale, Rita Ora est une artiste aux multiples talents.

