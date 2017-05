VIDÉO - Rita Ora dévoile les premières notes de son morceau avec Ed Sheeran

publié le 10/05/2017 à 17:24

Pour ne rien rater de l’actualité de vos artistes préférés, regardez la Fun Stories qui récapitule en une minute tout ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux. Sortie d'un nouveau clip ou d'un album, photos sexy, blagues, séparations, tenues improbables, soirées VIP... Nous regardons chaque jour pour vous les réseaux sociaux de nombreux artistes et faisons un résumé de leur semaine mouvementée.



Rita Ora est de retour avec un nouveau titre avec quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui récemment : Ed Sheeran. La chanteuse britannique a teasé ce morceau sur son compte Instagram et on a hâte de découvrir la version finale ! Découvrez le nouveau clip de David Guetta : Light My Body Up ou l'on retrouve Nicki Minaj toujours aussi sexy. On vous fait également découvrir la toute nouvelle version de Scared To Be Lonely de Martin Garrix !