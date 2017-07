publié le 10/07/2017 à 17:56

A chaque été son lot de festivals. Cette année l'EMF prendra place à Port Barcarès, du 13 au 15 juillet pour une troisième édition qui risque d'être riche en émotions. De nombreux artistes y sont attendus tel que David Guetta, Afrokack, Martin Solveig, Blonde et beaucoup d'autres. Dans la foulée démarrera Tomorrowland, le 21 juillet en Belgique. Un festival connu pour sa programmation mais aussi pour ses scénographies démentes. Il s'étendra sur deux week-ends, et prendra fin le 30 juillet.



Pour se préparer au mieux à ses festivals et aux autres qui se dérouleront cet été, nous vous avons concocté une liste de choses à ne pas oublier dans votre sac. Des indispensables qui vous feront tenir toutes les journées et soirées dans les meilleures conditions. De la crème solaire aux boules Quies on a pensé aux essentiels.

1. La crème solaire

Si vous avez choisi de participer à des festivals sous le soleil, n'oubliez pas votre tube de crème solaire si vous ne voulez pas rentrer écrevisse et souffrir.

2. De l'argent en liquide

On vous conseille de venir avec quelques euros en poche pour acheter à boire et/ou à manger sur place, sauf si vous avez le courage d'attendre une heure minimum au seul distributeur du festival.

3. Une batterie portable

Pour immortaliser tous les meilleurs moments du festival et accessoirement pour retrouver vos amis perdus, un téléphone chargé vous sera bien utile.

4. Un accessoire improbable

Une casquette à hélice, un chapeau coloré, un drapeau... Choisissez votre accessoire peu commun pour vous distinguer de la foule.



5. Un K-Way

Regardez le temps avant de partir et s'ils annoncent un temps nuageux voir pluvieux, n'hésitez pas à prendre un K-way qui ne prendra pas de place et qui sauvera votre soirée en cas d'averse.

6. Des boules Quies

Si vous souhaitez conserver votre audition et rentrer intact, emportez avec vous une paire de boules Quies, qui protégeront vos oreilles si le son s'avère être trop agressif.



7. Des capotes

De nombreuses rencontres se font dans les festivals, si vous partez célibataire et envisagez d'y trouver un(e) partenaire n'oubliez pas l'indispensable.