EMF 2017 : David Guetta, Afrojack... Découvrez le line-up exceptionnel

publié le 08/06/2017 à 15:53

L'EMF 2017 se déroulera du 13 au 15 juillet à Port Barcarès. Cette année les organisateurs ont placé la barre très haute en invitant de nombreux DJs à la renommée internationale. Nous vous dévoilons l'ensemble du line-up scène par scène ci-dessous, de quoi vous donner envie de prendre vos billets.



La famille Fun Radio sera présente sur l'événement pour vous faire vivre ces trois jours de folie. Au programme : des interviews, des sets et des surprises.



Jeudi 13 juillet sur la Main Stage retrouvez : Deadmau5 ; Tiesto ; Eric Prydz ; Nervo ; Julian Jordan ; Blonde ; Autograff ; Tony Romera. Sur la Beach Stage : Yotto ; Yall ; Nora en pure ; Benjamin Diamond ; Mahmut Orhan ; Fabrice Dayan ; (Raspoutine Paris) ; Mozambo ; Naxxos ; Panteone ; JJ Rave. Sur la Techno Stage : Dixon ; Apollonia ; D'Julz ; Molly ; Pola ; Ocio. Et enfin sur la scène Revolution by Che : Angerfirst ; Minus Milita ; Brennan Heart ; Coone ; Da Tweakaz ; Exilium ; Devinerz





Vendredi 14 juillet sur la Main Stage : David Guetta ; Armin Van Buuren ; Martin Solveig ; Tchami ; Malaa ; Troyboï ; Club Cheval ; Aaron Scott. Sur la Beach Stage : Shapov ; New-Id ; Lvndscape ; Philippe B ; Thomas Pasko ; Dario M ; Nico de Andrea ; Tom Rich & Submatter ; Bertrand D ; Azamat. Sur la Techno Stage : Stephan Bodzon ; Dominik Eulberg ; Marc Ramboy ; Nicolas Masseyeff ; Luna Semara ; Jon ; Legria ; Uu'b ; Souzo. Et enfin sur la Revolution by Che : Mad Dog ; Warface ; PsykoPunkz ; Cyber ; Brutality ; Agony





Samedi 15 juillet sur la Main Stage : Afrojack ; Kshmr ; Don Diablo ; Yellow Claw ; Alok ; Smash : Chace ; Mike Cervello : Maria Helena. Sur la Beach Stage : Shur-I-Kan ; Art Of Tones ; Pilooski ; Soul Traumer ; Reig & Wheeler ; Zee Entertainers ; Eric Cabrera ; Playdoh ; Rufsig ; Prosp'r ; Rawshe. Sur la Techno Stage : The Martinez Brothers b2b Seth Trowler ; Agoria ; Oxia ; Pola ; Eagles & Butterflies ; Doms Owls. Et enfin sur la Revolution by Che : Gearbox ; X-Pander ; Audiofreq ; Devin Wild ; Pherato ; Hypnose