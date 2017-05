publié le 26/05/2017 à 14:58

Du 13 au 15 juillet aura lieu l'EMF à Port Bacares, un des festivals électro incontournables de l'été. Cette année la programmation fait rêver : Yellow Claw, Armin Van Buren, Martin Solveig, Don Diablo, David Guetta, KSMHR, Tiësto, Deadmau5, Eric Prydz... C'est l'occasion de revenir sur les plus gros titres de ces artistes qui ont lancé leur carrière ou qui ont simplement confirmé leur talent.



Un des titres à redécouvrir est Good Day de Yellow Claw, co-produit par DJ Snake et la voix d'Elliphant. Un morceau pop-électro réjouissant. On réécoute aussi le titre mythique de David Guetta : Love Is Gone qui comptabilise plus de 45 millions de vues sur YouTube. Un morceau festif qu'on écoute avec toujours autant de plaisir neuf ans après. Parmi les autres titres à réécouter, repassez-vous Strobe de Deadmau5, c'est un événement que le DJ canadien soit présent à l'EMF.