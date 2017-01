Alors que son amie lui a confié être attirée par les filles, Sylvain tente tout de même sa chance en lui déclarant son amour.

> L'appel à l'aide : Sylvain fait une déclaration d'amour à une pote. Crédit Média : Fun Radio

par Jean-Alexis Lemieux publié le 06/01/2017 à 16:49

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Si Sylvain a appelé Lovin'Fun, c'est dans l'espoir que l'équipe l'aide à régler ses problèmes de cœur. Le jeune homme s'est rendu compte qu'il était éperdument amoureux de son amie lesbienne Aimé. Il a donc décidé de l'appeler en direct pour lui faire sa déclaration en espérant que la bande d'animateurs de l'émission lui permettra de concrétiser. Lorsque la jeune fille décroche, les choses commencent plutôt mal : elle est au petit coin. Malgré tout, elle accepte d'écouter ce qu'il a à lui annoncer.

Lorsque Sylvain se lance en lui disant : "Je sais pas si toi tu l'as remarqué, il y a un truc qui me chagrine depuis quelques jours mais j'aimerais t'embrasser", Aimé n'a pas l'air surpris d'apprendre la nouvelle et ne ferme pas vraiment la porte pour une future relation. Le seul souci, c'est qu'elle est actuellement en couple et qu'elle ne peut pas pour l'instant lui promettre quoi que ce soit. Si son appel à l'équipe de Lovin'Fun semble avoir porté ses fruits, Sylvain devra être patient pour espérer faire chavirer un jour le cœur de son amie.