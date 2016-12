Gaspard, 12 ans, a fait beaucoup de bêtises ces derniers temps, et il souhaite s'assurer auprès du Père Noël qu'il recevra quand même ses cadeaux.

> Gaspard et le Père Noël

par Laura Lefebvre publié le 22/12/2016 à 17:56

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Gaspard, 12 ans, a fait beaucoup de bêtises et souhaite savoir s'il va quand même avoir ses cadeaux de Noël. L'équipe du Lovin'Fun contacte alors le Père Noël. Le jeune garçon lui avoue directement qu'il n'a pas été très sage toute l'année. Il a ainsi déclenché l'alarme incendie de son collège, rasé le chat de sa voisine, pété dans un ascenseur juste avant d'en sortir...



Le Père Noël n'hésite pas une seconde, et lui dit qu'il va bien lui offrir ses cadeaux et même l'inviter chez lui pour embêter la Mère Noël. Une fois la conversation terminée, il s'adresse à l'équipe de Lovin'Fun et promet des cadeaux à toute l'équipe comme un sac de muscles à Karel ou un abonnement à la salle de sport. Pour Alice il opte pour une nuit d'amour dans son traîneau, et pour Doc il lui propose d'échanger sa moto contre un renne.