Corentin, un auditeur, a fait une grosse bêtise le soir du Nouvel An et il espère que sa petite copine va lui pardonner...

> Lovin'Fun : la meuf d'un auditeur le grille au lit avec une autre !

par Laura Lefebvre publié le 02/01/2017 à 17:56

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Le soir du 31 décembre, Corentin, un auditeur, a passé la soirée chez son meilleur ami. Il y a rencontré une fille qu'il a ramenée chez lui. Sauf que le jeune garçon est en couple et que sa petite amie, Anaïs, a décidé d'aller lui faire une surprise pour le premier jour de l'année en allant le réveiller chez lui. Celle-ci a été bien surprise en découvrant une inconnue dans le lit de son copain ! Corentin raconte qu'il n'a même pas remarqué que sa copine était venue. Il l'a découvert en se réveillant car elle lui a envoyé un message, lui disant que tout était fini.



Corentin aimerait beaucoup se faire pardonner, c'est pourquoi il a fait appel à l'équipe de Lovin'Fun pour essayer d'arranger les choses. Après avoir décroché le téléphone et compris qui était au bout du fil, Anaïs n'a pas pu se retenir de s'énerver contre son ex en lui rappelant que leur histoire est terminée. Elle n'a pas souhaité entendre ce qu'il avait à dire pour sa défense et a coupé court à la conversation.



Pour éviter qu'elle ne raccroche, Karel a repris la conversation en cours en lui annonçant qu'elle était sur Fun Radio. Mais il n'y a rien à faire, Anaïs explique qu'ils étaient ensemble depuis à peine 4 mois et que s'il est capable de faire cela maintenant il pourra faire bien pire plus tard. Elle n'a plus confiance, et ne souhaite en aucun cas se remettre avec Corentin.