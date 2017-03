Martin Solveig et Afrojack au "Summer Sound Festival"

publié le 22/03/2017 à 11:39

Du 3 au 6 août aura lieu pour la 3e édition le Summer Sound Festival, à la Corderie Royale de Rochefort. Cette année les organisateurs frappent forts en invitant les plus grands DJ's du moment. Retrouvez sur scène Martin Solveig, Don Diablo, Afrojack, Kshmr, R3hab, Dilan Francis, Madeon, Lumberjack et plein d'autres encore !

L'an dernier plus de 21.000 personnes s'étaient réunies pour cet événement de folie. Quatre jours dans un cadre exceptionnel, avec du très bon son, du soleil et des passionnés de musique électro.



Cerise sur le gâteau, pour cette nouvelle édition du Summer Sound Festival, le dimanche 6 août vivez une soirée Party Fun Live en compagnie de Florian Picasso, Henri PFR, Damien N-drix, Klosman, Adrien Toma et Maeva Carter. Pour toutes réservations rendez-vous sur le site du Summer Sound Festival !