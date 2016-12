VIDÉO - Le Mashup Fun Radio de l'année 2016 par Adrien Toma

La fin de l'année approche, c'est le moment de revenir sur tous les titres qui ont marqué cette année 2016.

> MASHUP 2016 - FUN RADIO

par Jean-Alexis Lemieux publié le 23/12/2016 à 10:56

Cette année 2016 a été pleine de nouveautés dance et electro. Afin de célébrer la fin de l'année, Adrien Toma notre DJ résident et animateur de Party Fun nous offre un mashup pour écouter ou réécouter tous les titres qui ont marqué cette année 2016. Au total, vous pourrez entendre une quarantaine de morceaux, tous mixés, de David Guetta Ft Sia à Calvin Harris x Rihanna en passant par Major Lazer ou encore The Chainsmokers. Et comme c'est bientôt Noël, Fun Radio vous offre la possibilité de pouvoir télécharger gratuitement : le Mashup

Découvrez la playlist complète du mashup Fun Radio

Seeb - Breathe



The Parakit - Save Me

Tinie Tempah x Zara Larsson - Boys Like

The Chainsmokers - Closer

David Guetta x Sia - Bang My Head

Bob Sinclar- Someone Who Needs Me

Dimitri Vegas & Like Mike x W&W - Arcade

Jonas Blue - Fast Car

DJ Snake - Middle

Kungs - Don't You Know

DJ Snake x Justin Bieber - Let Me Love You

Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling

Aluna Georges - I'm In Control

The Weeknd x Daft Punk - Starboy

Calvin Harris x Rihanna - This Is What You Came For

Galantis - No Money

David Guetta x Zara Larsson - This One's For You

Martin Garrix - In The Name Of Love

Major Lazer - Light It Up

Orlinski x Eva Simons - Hearbeat

Willy William - Ego

Sound Of Legend - Komodo

Kungs - This Girl

Martin Solveig- Do It Right

KSHMR - Wildcard

The Chainsmokers - Don't Let Me Down

Sam Feldt - Summer On You

Drake- One Dance

Jennifer Lopez - Ain't Your Mamma

Sak Noel x Sean Paul - Trumpets

Major Lazer x Justin Bieber - Cold Water

Rihanna - Work

Justin Bieber - Love Yourself

Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza

Calvin Harris - My Way

Robin Schulz x David Guetta - Shed A Light

Hardwell - Young Again

Feder - Blind

Sound Of Legend - Blue



Cette année il y a eu de beaux événements sur Fun Radio :



Fun Radio était également présente sur tous vos festivals préférés : EMF, Tomorrowland, Amsterdam et la Fun Radio Ibiza Experience à Bercy !