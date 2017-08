11 vaccins obligatoires en janvier, 10 matchs de suspension pour Geoffrey Joudren : l'actu de ce 31 Août 2017

publié le 31/08/2017 à 09:30

Les gardiens de la prison de Toul ont manifesté leur colère hier. Ils étaient une soixantaine devant leur établissement pour dénoncer l'agression d'un de leur collègue il y a 10 jours. Les surveillants déplorent l'inertie de l'administration face à la multiplication des agressions. Rien n'est fait selon eux pour améliorer la situation.





Un suspect a été interpellé après le braquage du casino de Vittel. L'homme arrêté est un habitant de la commune. Il a été mis en garde à vue. Les faits s'étaient produits dans la nuit de dimanche à lundi. 20 000 € avaient été dérobés.

Les affiches « Tournons le dos » ont été primées. La démarche artistique lancée par un nancéien a reçu le premier Social Art Award à Berlin. Les affiches montraient, en 2012 et en 2017 à Paris, des inconnus, de dos représentant ceux qui ne se reconnaissaient pas dans les partis politiques.



Appel aux bénévoles ! Handicap international recherche des volontaires disponibles à Metz. La pyramide de chaussures revient le 23 septembre prochain. L’ONG recherche des personnes prêtes à assurer l’animation le jour J. Pour devenir bénévole, contactez Marie-Reine MACEL au 06.64.79.58.19.



En foot, premier entrainement hier pour Vincent Hognon. Des ajustements pourraient avoir lieu dans le staff technique. Un poste proche du président sera proposé à Pablo Correa. 1 voir 2 joueurs pourraient encore signer avant ce soir minuit.

A noter : la punition pour Geoffrey Jourdren. Le gardien de but nancéien écope de 10 matchs de suspension par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Il s'en était pris aux supporters brestois provoquant un envahissement de terrain lors de la 5ème journée de ligue 2.





Au FC Metz, Philipp Wollscheid s'engage avec les Grenats. Le défenseur central a signé jusqu'en juin 2020. De son côté, Thibaut Vion part à Niort. L'attaquant quitte son club formateur et s'engage pour 3 ans avec les chamois niortais, actuel 9ème au classement de Ligue 2.