Succès pour les fêtes de la mirabelle, circulation rouverte à Nancy : l'actu de ce lundi 28 août 2017

publié le 28/08/2017 à 09:28

Les festivités de la fête de la mirabelle se sont concluent hier avec le défilé du corso fleuri. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de la ville pour assister au défilé des 9 chars décorés sur le thème de la conquête spatiale et des constellations. Plus de 170 000 fleurs ont dû être piquées.



Circulation rouverte à Nancy. Le boulevard Joffre a été rouvert aux automobilistes depuis le carrefour avec la rue Saint-Thiébaut. Il a été remplacé par un prolongement de la rue Cyfflé. Elle rejoint la nouvelle rue Edmonde-Charles-Roux qui commence après le centre des Congrès Prouvé. Les travaux se poursuivent donc de l'autre côté du pont des fusillés.

Les cartes de transport Tim sont à présent mises en vente. Les points de ventes seront ouvert à la gare routière de Metz et à la gare de Moyeuvre à partir d’aujourd’hui, du lundi au vendredi de 7h30 à midi et de 13h à 18h.



En foot, le FC Metz a perdu 1-0 à Caen pour la 4ème journée de Ligue 1. Les Grenats pointent à la dernière place du classement. De son côté, l’AS Nancy-Lorraine affrontait Brest pour la 5ème journée de Ligue 2. Et c’est une nouvelle défaite également pour les hommes de Pablo Correa qui ont perdu 2-1. Un match conclu sur un carton rouge pour le gardien de but Joffrey Joudren qui a envoyé un ballon dans le kop brestois après le coup de sifflet final. Les nancéiens sont 16ème au classement de Ligue 2.



Kylian Mbappé au PSG c'est quasi fait. Un accord aurait été trouvé entre l'AS Monaco et le Paris Saint Germain. Le montant du transfert s'élèverait à 180 millions d'euros. L'attaquant âgé de 18 ans devrait s'engager pour 5 ans.