Pablo Correa démis de ses fonctions à l'ASNL, grande braderie et Montgolfiades à Metz, changements sur le réseau Stan à Nancy : l'actu de ce mercredi 30 aout 2017

publié le 30/08/2017 à 08:50

En foot, Pablo Correa n'est plus l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine. Le coach franco-uruguayen a été écarté. Vincent Hognon, adjoint de Pablo Correa, devient le nouvel entraineur de l'ASNL. Le président Jacques Rousselot justifie sa décision car l'image du club était depuis quelques semaines très écornée. L'ASNL est actuellement 16ème de Ligue 2 ne compte que 3 points en 5 matchs et affiche l'ambition de remonter parmi l'élite en fin de saison.





Un nouveau plan de circulation est mis en place sur le réseau Stan à Nancy. Les lignes 3 - 7 et 12 traverseront Nancy-gare. Les lignes 11 - 13 et 14 desservent à présent la place des Vosges et la place de la République. La rue Bastien Lepage est fermée et déviée. Toutes les infos sur reseau-stan.com



La grande braderie c'est aujourd'hui à Metz. Le centre piétonnier sera entièrement occupé. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. La journée se terminera avec les premiers vols de la 36ème édition des Montgolfiades. Vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter.



Nancy et Metz sont des villes moyennement dynamiques. C'est le résultat du classement réalisé par Le Figaro. Nancy se classe 58ème, Metz et 76ème. Parmi les critères : le dynamisme démographique, la santé du marché du travail ou encore le niveau de vie.