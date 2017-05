publié le 11/05/2017 à 12:39

De temps en temps Vacher joue au jeu de la vérité. Pour cela il appelle des inconnus et leur pose des questions pour leur faire dire des vérité inavouables. Afin que ces personnes répondent, l'animateur leur promet un très beau cadeau. Cette fois-ci il est tombé sur un monsieur prêt à tout pour gagner.



Il avoue plusieurs vérités assez difficiles à entendre. Ce monsieur souhaite faire disparaître les poils bruns en bas du dos de sa femme. Quand Vacher lui a demandé lequel de ses enfants avait le physique le plus ingrat, il a répondu sa fille aînée à cause de ses grosses joues. Et enfin il raconte que son chien lui avait léché les pieds en plein rapport sexuel.

Si sa famille tombe sur cette conversation on doute que ça leur plaise, quoi qu'il en soit ses réponses ont fait beaucoup rire l'équipe.