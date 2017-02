8 ans de prison pour Marc Bertoldi, FC Metz - DFCO à Saint-Symphorien : l'actu de ce mercredi 8 février

Le messin a été condamné pour l'enlèvement et séquestration de Stéphanie Turci hier à Nancy.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 08/02/2017 à 09:13

Marc Bertoldi condamné. Le messin écope d'une peine de 8 ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration de Stéphanie Turci. La jeune femme avait été kidnappée dans sa maison en 2014 à Mexy par un commando armé avant d'être séquestrée 3 jours. Trois autres prévenus écopent de peines allant de 1 à 4 ans de prison. 2 autres sont relaxés.





Un cas de méningite à Frouard. La salariée d'un fast-food a été hospitalisée au CHU de Brabois la semaine dernière après avoir contractée une méningite bactérienne. Plusieurs employés ont été placés sous antibiothérapie préventive.



Une cellule psychologique mise en place hier au collège Le Tertre à Remiremont. Une sexagénaire s'est défenestrée de son domicile en face de l'établissement alors que des élèves s'y trouvaient encore. La femme, gravement blessée, a été hospitalisée.



La gare de Metz est-elle la plus belle gare de France ? La filiale "gares et connexions" du réseau SNCF organise sur Facebook un concours pour élire la plus belle garde du pays. La structure messine est en finale; Elle affrontera celle de la Rochelle ou de Lyon le 17 février prochain. Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook "Gares et Connexions"



En foot, les résultats du début de la 24ème journée de Ligue 1 hier soir. Bordeaux s'est imposé 4-0 à Caen, Monaco a battu Montpellier 2-1. 2-1 également pour le PSG qui s'en sort de justesse face à Lille. A suivre notamment ce soir : le FC Metz accueille Dijon. De son côté Nancy se déplace à Lyon. Coup d'envoi à 19h.

