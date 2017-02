Metz labellisé, kidnapping exceptionnel jugé à Nancy : l'actu de ce mardi 7 février 2017

Le messin Marc Bertoldi est jugé pour l'enlèvement et la séquestration de l'amie de Gérard Lopez, propriétaire du LOSC.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 07/02/2017 à 10:07

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Cet enlèvement exceptionnel jugé depuis hier à Nancy. Le messin Marc Bertoldi et 4 autres personnes sont jugés pour l'enlèvement et la séquestration d'une jeune femme en 2014. Elle avait été kidnappée par un commando armé dans sa maison à Mexy. Objectif : rançonner son ami l'homme d'affaire luxembourgeois Gerard Lopez, propriétaire du LOSC Lille. Elle avait été libérée au bout de 3 jours. Fin de l'audience aujourd'hui.





Metz labellisée. La commune mosellane fait partie des 175 villes à avoir obtenu le label "ville active et sportive". Une distinction qui récompense la politique sportive mise en place par la municipalité. En tout, le territoire possède 180 équipements de proximité.



Le Musée des Beaux Arts de Nancy a accueilli plus de 116 000 visiteurs en 2016 contre 118 000 en 2015. Une baisse liée au contexte des attentats en France. A noter que l'exposition Émile Friant, le dernier naturaliste est ouverte jusqu'au 27 février.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine