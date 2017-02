Augmentation de la taxe foncière et suppression de l'aide au péage en Moselle : l'actu de ce lundi 6 février 2017

Le conseil départemental de Moselle a voté la hausse de la taxe foncière.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 06/02/2017 à 09:37

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Double coup dur pour les mosellans. Le conseil départemental a voté l'augmentation de 10% de la taxe foncière. Cela représente en moyenne 25 euros par an et par foyer. Et double peine pour ces propriétaires s'ils empruntent l'A4 pour aller travailler puisque le département a également supprimé l'aide au péage. 4 600 personnes sont concernés.







La bonne nouvelle pour les frontaliers mosellans. Leur pouvoir d’achat augmente cette année. En effet, les 90 000 travailleurs qui se déplacent au Luxembourg vont bénéficier d’une indexation des salaires : +2,5% de hausse générale annoncée. Le salaire social mininum augmente également de 1,4%. De son côté, le crédit d’impôt des salariés fixé jusqu’ici à 25 euros est désormais modulé sur le montant de la rémunération.



En foot, 23ème journée de ligue 1 victorieuse pour nos équipes de Ligue 1. Le FC Metz a battu 1-0 l'Olympique de Marseille vendredi à Saint Symphorien. De son côté, l'ASNL s'est imposé 2-0 à Nantes 2-0. Au classement, Nancy remonte à la 11ème place, Metz est 17ème.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine