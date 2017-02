Agriculteurs condamnés, la cité judiciaire de Nancy inondée : l'actu de ce mardi 14 février 2017

Trois agriculteurs ont été condamnés pour violence avec armes hier par le tribunal correctionnel de Nancy.

publié le 14/02/2017

Trois agriculteurs ont été condamnés hier en Lorraine. Les trois hommes âgés de 24 à 35 ans écopent de 3, 4 et 5 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nancy pour avoir blessé des policiers lors d'une manifestation en juin dernier. Les trois agriculteurs ont l'intention de faire appel de la décision.





Inondation à la cité judiciaire de Nancy hier. Une rupture de canalisations a provoqué la montée des eaux dans les sous sols. Le tableau général électrique a été touché. Le courant a du être coupé dans tout le bâtiment provoquant l'arrêt du travail des employés. L'électricité a finalement pu être rétablie en début d'après-midi. Les procès ont pu se tenir normalement.



Nancy, la ville de célibataires. Selon une étude de Blackblitz, Nancy est la ville du grand est a compter le plus de célibataires. Elle détrône Strasbourg. Le nombre de célibataires dans la ville lorraine a progressé de 26,3% et atteint les 45% contre 40% à Strasbourg.



