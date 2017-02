Les étudiants dentaires encore en colère, 1 an de prison avec sursis pour le routier au Thillot : l'actu de ce vendredi 10 février 2017

Les étudiants dentaires sont en grève depuis 4 semaines. Ils revendiquent la valorisation de la prévention bucco-dentaire et des tarifs conservateurs.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 10/02/2017 à 10:51

La mobilisation des étudiants dentaires continue en Lorraine. En grève depuis 4 semaines, ils étaient hier dans les rues de Metz pour sensibiliser et informer la population. A Nancy, l'entrée de la CPAM a été murée ans la nuit de mercredi à jeudi. Ils revendiquent la valorisation de la prévention bucco-dentaire et des tarifs des soins conservateurs.





Le chauffeur routier du Thillot écope d'un an de prison avec sursis. Le tribunal d’Epinal dans les Vosges a condamné le routier de 62 ans. Il avait mortellement renversé Damla le 17 novembre dernier alors qu’elle se trouvait sur le passage pour piétons. Les juges ont également annulé son permis avec interdiction de le repasser pendant 3 mois.



En foot, 25ème journée de ligue 1 ce weekend. Le FC Metz part affronter Monaco, leader du championnat. De son côté, l’AS Nancy-Lorraine reçoit Montpellier au stade Marcel-Picot. Début des rencontres demain à 20h.



En basket, le SLUC part affronter Le Portel ce soir. Les Cougars tenteront d’enchaîner deux victoires consécutives. Objectif : remonter au classement pour éviter la relégation. Le coup d’envoi sera donné à 20h.

